Роналду хочет, чтобы тренером «МЮ» стал Рубен Аморим из «Спортинга»

Нападающий «Манчестер Юнайтед»поделился с руководством клубом своим мнением о том, кто должен стать следующим главным тренером «МЮ».

По информации португальского журналиста Педру Алмейды, Роналду считает, что с этой задачей отлично справится Рубен Аморим, который в настоящее время возглавляет лиссабонский «Спортинг».

В прошлом сезоне «Спортинг» под руководством Аморима стал чемпионом Португалии, а в текущем смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

В конце ноября прошлого года временным тренером «МЮ» был назначен Ральф Рангник. По окончании сезона немецкий специалист перейдет на должность консультанта клуба.

Ранее неоднократно сообщалось, что основными кандидатами на пост главного тренера «МЮ» являются Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг.