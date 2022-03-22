ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» послала сигнал «Реалу» и всему футбольному миру«Реал» — чемпион, но будущее за «Барселоной»
  • 16:11
    • Гендиректор ЦСКА сообщил, что договорился с Акинфеевым о продлении контракта
  • 15:05
    • Йоханнеса Клебо не допустили к чемпионату Норвегии по лыжным гонкам
  • 14:53
    • Защитник «Рубина» Бегич улетел в Хорватию после матча с ЦСКА
  • 14:41
    • Определились основные претенденты на подписание Дибалы
  • 14:30
    • Роналду высказался о предстоящих стыковых матчах отбора ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Президент РПЛ: Диалог с УЕФА и ФИФА есть

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ ФИФА УЕФА
    Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил, что возможность вести диалог с ФИФА и УЕФА по-прежнему есть.

    Ашот Хачатурянц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ашот Хачатурянц

    «Официальное предложение от Совкомбанка по титульному спонсору сейчас в разы превышает предыдущее. Пока оно не отозвано. Тендер будет открытым на площадке российского аукционного дома.

    Нас лишили членства в ассоциации европейских лиг. Надеюсь, нас восстановят, так как решения все принимались под давлением. Любое членство важно для статуса. Исключение не является положительным моментом, но когда все закончится, будем надеяться на восстановление. Двери никто не закрывал.

  • Президент РПЛ: Мы сняли вопросы о потолке зарплат и внутреннем трансферном окне
  • Читайте по теме

    • Я не могу бросить клубы в текущей ситуации, если не будет никакого форс-мажора. Клубы выступили с инициативой, чтобы дать мне право голоса. Они на меня надеются. Я планирую работать, пройти этот сложный период. Но мотивация резко уменьшилась, это правда. Все мои планы, 80% концепции стали неактуальными. Мы хотели, чтобы больше наших игроков играли в Европе, чтобы к нам пришли серьёзные инвестиции с запада, чтобы у нас играли классные европейцы. Надо пытаться жить в других реалиях.

    Диалог с УЕФА и ФИФА есть. Пока не отменили наше приглашение в Доху. Мы должны быть на конференции в конце месяца. Очень надеюсь на то, что у Александра Валерьевича долгие и деловые отношения с руководителями международных федераций. Личностный фактор играет нам в плюс, чтобы восстановить наше полноценное участие в международном футболе», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА вырвется вперед в серии со «Спартаком»?
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Авангард» продолжит сыпать голы «Магнитке»?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Затащит ли ЦСКА серию всухую?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Анахайм — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.38
  • Экспресс дня 23 марта
  • Завтра в 16:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Каролина — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Александрова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры