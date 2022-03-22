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    Почеттино получает больше всех среди тренеров Лиги 1, Сампаоли и Галтье делят 2-е место

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    Стали известны зарплаты Маурисио Почеттино, Хорхе Сампаоли и Кристофа Галтье. Список самых высокооплачиваемых тренеров Лиги 1 опубликовало издание L’Equipe.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    Тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино получает € 1,1 млн в месяц, Второе место в рейтинге зарплат делят тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли и Кристоф Галтье из «Ниццы» — они получают ежемесячно по € 330 тысяч каждый.

    В пятёрку самых высокооплачиваемых специалистов также попали Петер Бош из «Лиона» с ежемесячным окладом € 250 тысяч и наставник «Монако» Филипп Клеман, зарабатывающий € 150 тысяч в месяц.

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    • Ранее стал известен рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1, и его также возглавил представитель «ПСЖ». Самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1 признан Неймар с зарплатой € 4,083 млн в месяц.

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