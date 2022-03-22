Агент Головина: У Саши в «Монако» все замечательно. К нему по-прежнему хорошо относятся

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако», рассказал, что у футболиста нет никаких проблем в общении с сотрудниками клуба.

«У Саши в клубе все замечательно. Все по-прежнему хорошо к нему относятся, несмотря на политику, от персонала до спортивного и тренерского штаба, президента клуба и хозяина. Как всё было позитивно, так и осталось. Ни с какими бытовыми проблемами он не столкнулся из-за санкций, всё хорошо.

Саша всегда с удовольствием ездил в сборную. Для него это не пустой звук. Всегда ждал вызова и ехал с огромной радостью. Конечно, ему очень хотелось бы и сейчас приехать, но все понимают, что с нынешней ситуацией это тяжело.

Он сосредоточится на тренировочном процессе и играх за "Монако", но будет следить за сборной и поддерживать ребят», — приводит слова Клюева Sport24.