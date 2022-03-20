Рыболовлев намерен уволить тренера, вице-президента и спортивного директора «Монако»

Дмитрий Рыболовлев Фото: globallookpress.com
Согласно сведениям источника, российский бизнесмен недоволен последними результатами монегасков. В планы Рыболовлева входит увольнение главного тренера Филиппа Клемана, вице-президента «Монако» Олега Петрова и спортивного директора клуба Пола Митчелла.
Отмечается, что решение Рыболовлева провести кадровую чистку останется в силе вне зависимости от результата ближайшего матча чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен».
В 28 матчах «Монако» набрал 41 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1. Кроме того, монегаски вылетели из Лиги Европы, уступив на стадии 1/8 финала «Браге» со счётом 1:3 по сумме двух матчей.