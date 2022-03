«Снимаю шляпу». Мюллер отреагировал на яркую победу «Барселоны» в Эль Класико

Нападающий «Баварии»признался, что его впечатлила играв гостевом матче с мадридским

«Барселона» в минувшее воскресенье разгромила «Реал» (4:0) на «Сантьяго Бернабеу» в 29-м туре Ла Лиги.

«С удовольствием посмотрел это потрясающее представление. Снимаю шляпу», — написал Мюллер в своем твиттере.

Congrats @FCBarcelona 🤛🏼

It was a pleasure to watch this amazing performance tonight. Chapeau 😉👏🏻 https://t.co/zTJT1EmDp1