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    «Марсель» обыграл «Ниццу»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Марсель Ницца
    В матче 29-го тура чемпионата Франции «Марсель» одержал домашнюю победу над «Ниццей» со счетом 2:1.

    «Марсель»
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    «Марсель»

    Голами в составе хозяев отметились Аркадиуш Милик, реализовавший пенальти в конце первого тайма, и Седрик Бакамбу, который поразил ворота на 89-й минуте.

    За гостей на 92-й минуте отличился Марио Лемина.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Ницца 2:1
    Голы: 1:0 Аркадиуш Милик (пенальти) (45 + 4'), 2:0 Седрик Бакамбу (89'), 2:1 Марио Лемина (90 + 2') Марсель: Пау Лопес, Вильям Салиба, Бубакар Камара, Дуйе Чалета-Цар, Валентин Ронжье, Пап Гуй (Леонардо Балерди, 87'), Дженгиз Ундер (Амин Арит, 75'), Маттео Гюэндузи, Димитри Пайет (Седрик Бакамбу, 88'), Жерсон, Аркадиуш Милик (Зеад Колашинац, 78') Ницца: Амин Гуири, Анди Делорт (Эванн Гессан, 78'), Кефрен Тюрам-Юльен (Джастин Клюйверт, 71'), Морган Шнейдерлен, Марио Лемина, Калвин Стенгс (Каспер Дольберг, 63'), Мельвен Бар (Жордан Амави, 46'), Пабло Росарио, Жан-Клер Тодибо, Джордан Лотомба (Юсеф Аталь, 72'), Вальтер Бенитес Предупреждения: Мельвен Бар (45 + 1'), Дуйе Чалета-Цар (60'), Вильям Салиба (90 + 2')

    «Марсель» набрал 53 очка и вернулся в таблице Лиги 1 на 2-е место. «Ницца» с 50 очками осталась на 4-й позиции.

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