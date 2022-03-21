«Марсель» обыграл «Ниццу»

«Марсель» Фото: globallookpress.com
Голами в составе хозяев отметились Аркадиуш Милик, реализовавший пенальти в конце первого тайма, и Седрик Бакамбу, который поразил ворота на 89-й минуте.
За гостей на 92-й минуте отличился Марио Лемина.
Футбол. Франция. Лига 1
Марсель — Ницца 2:1
Голы: 1:0 Аркадиуш Милик (пенальти) (45 + 4'), 2:0 Седрик Бакамбу (89'), 2:1 Марио Лемина (90 + 2') Марсель: Пау Лопес, Вильям Салиба, Бубакар Камара, Дуйе Чалета-Цар, Валентин Ронжье, Пап Гуй (Леонардо Балерди, 87'), Дженгиз Ундер (Амин Арит, 75'), Маттео Гюэндузи, Димитри Пайет (Седрик Бакамбу, 88'), Жерсон, Аркадиуш Милик (Зеад Колашинац, 78') Ницца: Амин Гуири, Анди Делорт (Эванн Гессан, 78'), Кефрен Тюрам-Юльен (Джастин Клюйверт, 71'), Морган Шнейдерлен, Марио Лемина, Калвин Стенгс (Каспер Дольберг, 63'), Мельвен Бар (Жордан Амави, 46'), Пабло Росарио, Жан-Клер Тодибо, Джордан Лотомба (Юсеф Аталь, 72'), Вальтер Бенитес Предупреждения: Мельвен Бар (45 + 1'), Дуйе Чалета-Цар (60'), Вильям Салиба (90 + 2')
«Марсель» набрал 53 очка и вернулся в таблице Лиги 1 на 2-е место. «Ницца» с 50 очками осталась на 4-й позиции.