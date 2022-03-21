«Астон Вилла» — фаворит в борьбе за полузащитника «Лидса» Филлипса

«Астон Вилла» является фаворитом в борьбе за полузащитника «Лидса», сообщает Sky Sports

По информации источника, бирмингемцы готовы заплатить за игрока € 60 млн, а также предложить ему внушительную зарплату. Контракт Филлипса с «Лидсом» истекает в 2024 году, и футболист ещё может остаться в команде, ведь новый главный тренер Джесси Марш заявил о желании сохранить игрока. Помимо «Астон Виллы», полузащитником интересуется «Ливерпуль».

Филлипс — воспитанник «Лидса». В нынешнем сезоне футболист в 12 матчах чемпионата Англии отдал одну голевую передачу. Также на его счету один гол в трёх матчах Кубка английской лиги.