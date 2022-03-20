«Реймс» — «Лион»: счет матча 0:0

Матч на арене «Огюст Делон II» в Реймсе завершился без забитых мячей.
Футбол. Франция. Лига 1
Реймс — Лион 0:0
Реймс: Предраг Райкович, Maxime Busi, Ваут Фас, Юнис Абдельхамид, Гислейн Конан, Томас Фоке (Alexis Flips, 90'), Маршал Манетси (Dion Lopy, 46'), Азор Матусива, Валон Бериша (Kamory Doumbia, 60'), Ilan Kebbal (Bradley Locko, 60'), Фразер Хорнби (Мусса Думбия, 76') Лион: Мусса Дембеле (Жефф Рен-Аделед, 77'), Карл Токо Экамби, Лукас Пакета, Тино Кадевере (Bradley Barcola, 82'), Уссем Ауа, Максанс Какере, Энрике, Кастелло Люкеба, Тьяго Мендес, Мало Гюсто, Антони Лопеш Предупреждения: Максанс Какере (27'), Энрике (45 + 3'), Карл Токо Экамби (79') Удаление: Peter Bosz (30')
В турнирной таблице чемпионата Франции «Лион» занимает 10-е место, набрав 42 очка в 29 матчах. «Реймс» идет на 12-й строчке: 36 очков после 29 игр.