«Ювентус» — «Салернитана»: счет матча 2:0, обзор голоы

30-го тура чемпионата Италии Туринскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче был открыт на 5-й минуте. Влахович принял мяч в чужо штрафной площади, выдал передачу на Дибала, тот одним касанием игровой снаряд подработал, переложив мяч на левую ногу и пробил по воротам.

А на 29-й минуте прошла подача с правого фланга от Де Шильо, Влаховичу никто не составил конкуренцию в борьбе за верховой мяч и форвард удвоил счет.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Салернитана 2:0 Голы: 1:0 Пауло Дибала (5'), 2:0 Душан Влахович (29') Предупреждения: Лассана Кулибали (24'), Лука Пеллегрини (40'), Симоне Верди (68'), Данило (82'), Адриен Рабьо (85'), Massimiliano Allegri (86')

«Ювентус» набрал 59 очков и занимает 4-е место в Серии А. «Салернитана» с 16 баллами продолжает замыкать турнирную таблицу.

Календарь и таблица Серии А

В параллельном матче «Верона» на выезде сыграла вничью с «Эмполи» — 1:1.

На гол Федерико Ди Франческо гости ответили точным ударом Маттео Канчельери.

Отметим, что при счете 1:0 форвард «Вероны» Джованни Симеоне не реализовал пенальти на 65-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Эмполи — Верона 1:1 Голы: 1:0 Федерико Ди Франческо (26'), 1:1 Маттео Канчелльери (72') Эмполи: Гульельмо Викарио, Riccardo Fiamozzi, Simone Romagnoli, Mattia Viti, Fabiano Parisi (Liberato Cacace, 86'), Шимон Журовский (Лиам Хендерсон, 86'), K.Asllani, Filippo Bandinelli (Лорензо Тонелли, 80'), Nedim Bajrami (Андреа Ла Мантия, 46'), Федерико Ди Франческо (Лео Штулац, 68'), Андреа Пинамонти Верона: Джованни Симеоне, Джанлука Капрари, Антонин Барак, Адриен Тамез, Мартин Онгла, Даниел Беса (Филиппо Терраччано, 84'), Бошко Шутало, Nicolo Casale, Корай Гюнтер, Diego Coppola (Маттео Канчелльери, 60'), Лоренцо Монтипо Предупреждения: Nicolo Casale (35'), Simone Romagnoli (47'), Джованни Симеоне (67'), Fabiano Parisi (75')

«Верона» с 42 очками располагается на 10-й строчке чемпионата Италии. «Эмполи» с 33 баллами находится на 12-й позиции.