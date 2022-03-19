«Зенит» — «Арсенал»: счет матча 3:0, обзор голов

Петербургскийодержал домашнюю победу над тульским(3:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 44-й минуте. Кузяев прострелил слева в центр штрафной на бегу, Кингз Кангва не успел добежать, мяч пришел к Малкому, и тот мощно пробил в касание. Коченков в прыжке цеплял мяч правой рукой, тот срикошетил ему в голову, после чего влетел в сетку.

На 55-й минуте, в быстрой атаке по центру, Малком покатил мяч направо, на Сергеева, тот быстрой передачей в штрафную вернул мяч Малкому, и бразилец отличным ударом поразил левый нижний угол ворот.

А на 89-й минуте потерял «Арсенал» мяч в чужой штрафной после углового, и «Зенит» убежал в скоростную контратаку. Круговой слева вошёл в штрафную и спокойно прострелил на Алберто, за которым защитники не успевали. Бразилец с близкого расстояния в касание пробил низом мимо Коченкова, доведя счёт до разгромного.

«Зенит» набрал 48 очков и оторвался от занимающего второе место московского «Динамо» на шесть очков, однако бело-голубые имеют один матч в запасе: 20 марта команда Сандро Шварца дома примет «Ростов» Валерия Карпина.

Календарь и таблица РПЛ

Туляки с 20 очками остались на 14-й строчке.