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    В «Урале» считают, что вратарь Помазун достоин места в сборной России

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    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о том, что вратарь клуба Илья Помазун рассматривался в качестве кандидата на сборы национальной команды России.

    Илья Помазун
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    Илья Помазун

    «Илья — хороший вратарь, который достоин места в сборной. Считаю, он мог бы там играть. Больше мне сказать нечего», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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    • Несколькими днями ранее был объявлен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. В список голкиперов попали Матвей Сафонов, Антон Шунин и Александр Селихов. При этом кандидатуры Помазуна и Нигматуллина всерьёз рассматривались тренерским штабом сборной несмотря на турнирную ситуацию их клубов в РПЛ.

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