В «Урале» считают, что вратарь Помазун достоин места в сборной России

Президент «Урала»поделился мнением о том, что вратарь клубарассматривался в качестве кандидата на сборы национальной команды России.

«Илья — хороший вратарь, который достоин места в сборной. Считаю, он мог бы там играть. Больше мне сказать нечего», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Несколькими днями ранее был объявлен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. В список голкиперов попали Матвей Сафонов, Антон Шунин и Александр Селихов. При этом кандидатуры Помазуна и Нигматуллина всерьёз рассматривались тренерским штабом сборной несмотря на турнирную ситуацию их клубов в РПЛ.