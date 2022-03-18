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    АПЛ. «Тоттенхэм» принимает «Вест Хэм», «Астон Вилла» против «Арсенала»

    Результаты неполного 30 тура АПЛ

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    Харри Кейн
    Большинство матчей перенесены из-за Кубка Англии

    «Вулверхэмптон» — «Лидс»

    «Астон Вилла» — «Арсенал»

    19 марта, 15:30 мск

    «Лестер» — «Брентфорд»

    20 марта, 17:00 мск

    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»

    20 марта, 19:30 мск

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