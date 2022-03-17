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    Президент «Урала»: Не знаем, где и как найти форму на следующий сезон

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    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о финансовых проблемах в клубе.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Тяжело, конечно. Мы сейчас пишем письма в Центробанк, чтобы наши легионеры как-то смогли отправлять деньги своим семьям.

    Плюс ко всему мы не знаем, где и как найти форму на следующий сезон. Много подобных вопросов, мы их просто не поднимаем. Зачем? Будет время — будем рассказывать о наших проблемах.

    Я думаю и Правительство, и РФС станут нам всем помогать, не останутся в стороне. Вместе мы сможем преодолеть трудности и продолжать играть в футбол.

    Сейчас нашему народу нужна эта игра. Нельзя останавливать чемпионат», — сказал Иванов Sport24.

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