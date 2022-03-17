УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Херонимо Рульи Фото: globallookpress.com
В список вошли четыре игрока: Херонимо Рульи («Вильярреал»), Кристиан Пулишич («Челси»), Коке («Атлетико») и Дарвин Нуньес («Бенфика»).
🔝 Кто заслужил звания Игрок недели в #ЛигаЧемпионов?— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 17, 2022
🌟 Дарвин Нуньес
🌟 Коке
🌟 Кристиан Пулишич
🌟 Херонимо Рульи
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Пулишич стал автором одного из голов «Челси» в матче с «Лиллем» (2:1), Коке отдал 85 точных передач в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:0), Нуньес забил единственный мяч в противостоянии с «Аяксом» (1:0), а 5 сэйвов Рульи позволили «Вильярреалу» не пропустить во встрече с «Ювентусом» (3:0).