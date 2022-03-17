УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В список вошли четыре игрока: Херонимо Рульи («Вильярреал»), Кристиан Пулишич («Челси»), Коке («Атлетико») и Дарвин Нуньес («Бенфика»).

🔝 Кто заслужил звания Игрок недели в #ЛигаЧемпионов?

🌟 Дарвин Нуньес

🌟 Коке

🌟 Кристиан Пулишич

🌟 Херонимо Рульи

Голосуй! ⤵️ — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 17, 2022

Пулишич стал автором одного из голов «Челси» в матче с «Лиллем» (2:1), Коке отдал 85 точных передач в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:0), Нуньес забил единственный мяч в противостоянии с «Аяксом» (1:0), а 5 сэйвов Рульи позволили «Вильярреалу» не пропустить во встрече с «Ювентусом» (3:0).