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    «Базель» проиграл «Марселю» и вылетел из Лиги конференций

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    «Базель» на своём поле сыграл против «Марселя» в рамках второго матча 1/8 Лиги Конференций. Поединок завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

    Валантен Ронжье
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    Валантен Ронжье

    В первом тайме на 35-й минуте поединка «Марсель» мог выйти вперед, так как получил возможность забить с пенальти, но Амин Харит не смог реализовать одиннадцатиметровый.

    Счёт в матче был открыт только на 63-й минуте после того как Дэн Ндойе с близкого расстояния расстрелял ворота соперника и вывел «Базель» вперёд. «Марсель» смог сравнять счёт на 74-й минуте, Дженгиз Ундер пробил в касание из штрафной в правый угол ворот — 1:1.

    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
    Базель — Марсель 1:2
    Голы: 1:0 Дан Ндой (63'), 1:1 Дженгиз Ундер (74'), 1:2 Валентин Ронжье (90 + 3') Базель: Хайнц Линднер, Михаэль Ланг (Ноа Каттербах, 67'), Фабиан Фрай, Анди Пельмар, Томаш Тавареш, Таулант Джака (Liam Chipperfield, 82'), Ваутер Бюргер (Пайтим Касами, 68'), Дан Ндой (Дариан Малес, 87'), Себастьяно Эспозито, Лиам Миллар, Фёдор Чалов (Matias Palacios, 82') Марсель: Седрик Бакамбу (Аркадиуш Милик, 63'), Дженгиз Ундер (Леонардо Балерди, 90'), Пап Гуй, Валентин Ронжье, Маттео Гюэндузи, Амин Арит (Жерсон, 63'), Луан Перес, Дуйе Чалета-Цар, Вильям Салиба, Поль Лирола (Бубакар Камара, 73'), Стив Манданда Предупреждения: Фёдор Чалов (26'), Ваутер Бюргер (34'), Луан Перес (70'), Дан Ндой (76'), Стив Манданда (86'), Томаш Тавареш (90 + 4'), Жерсон (90 + 5')

    Решающий гол поединка был забит на 93-й минуте Валентином Ронжье, который нанес удар в касание с угла штрафной площади — 1:2.

    По сумме двух матчей «Марсель» прошел в 1/4 Лиги Конференций со счётом 2:4.

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