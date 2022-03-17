Азмун и Миранчук остались в запасе на матч «Байер» — «Аталанта»

Леверкузенскийназвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

Первая встреча в Италии завершилась со счетом 3:2 в пользу бергамасков.

«Байер»: Градецки, Фосу-Менса, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Арангис, Демирбай, Паласиос, Баккер, Адли, Диаби.

«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Паломино, Толои, Демирал, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Малиновский, Муриэль.

Календарь и таблица Лиги Европы

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Байеру». Коэффициент на его победу — 2.44, на успех «Аталанты» — 2.95, на ничью — 3.78. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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