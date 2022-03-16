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    Источник: Левандовски хочет покинуть «Баварию»

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    Нападающий Роберт Левандовски решил покинуть «Баварию» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает журналист ESPN Ян-Аге Фьортофт.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    «Бавария» до сих пор не предложила Левандовски новый контракт. Действующее соглашение с поляком рассчитано до лета 2023 года. 33-летний футболист зарабатывает 25 миллионов евро за сезон. «Бавария», по всей видимости, больше не хочет платить такие деньги, несмотря на всю значимость Левандовски для команды.

    «Бавария» планирует купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. При этом отмечается, что основными претендентами на норвежца остаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

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    • Левандовски забил 29 мячей в 26-ти матчах текущего чемпионата Германии.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» не сможет приобрести Холанда из-за финансовых проблем.

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