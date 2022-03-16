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    Генич о «Краснодаре»: Отъезд легионеров, сокращения по зарплате. Неужели все?

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    Комментатор Константин Генич опасается, что Сергей Галицкий может закрыть проект футбольного клуба «Краснодар».

    Сергей Галицкий
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    Сергей Галицкий

    Ранее появилась информация, что российские футболисты «быков» согласились на понижение зарплаты, кто-то — в два-три раза. Легионеры уже покинули клуб.

    «Нехорошие у меня предчувствия относительно будущего "Краснодара"… Автобус до Мин.Вод, рейсовый самолет (как говорят), отъезд легионеров, тренерского штаба, сейчас сокращения по зарплате, уход Лайзанса (думаю, весь селекционный отдел пострадал).

    Сезон точно доиграют, а там… стадион, парк, академия, масса сотрудников… Как это всё обеспечивать и содержать? неужели всё?» — написал Генич в своем телеграм-канале «За Гиббон!».

    Напомним, что у Галицкого возникли финансовые проблемы из-за закрытия его банковских счетов в Европе.

    Forbes оценивает его состояние на сегодняшний день в 3,2 млрд долларов при том, что в марте 2014 года оно составляло около 10,3 млрд.

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