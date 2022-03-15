Видаль может перебраться во «Фламенго»

Полузащитник миланского «Интера»может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

В услугах 34-летнего чилийца заинтересован «Фламенго», сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, Видаль недоволен своим положением в «Интере» и хочет перейти в клуб, где станет ключевым игроком. Кроме того, Артуро принял окончательное решение покинуть итальянский клуб летом.

Видаль перешел в «Интер» из «Барселоны» в сентябре 2020 года на правах свободного агента. В составе «нерадзурри» он провел 62 матча, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.