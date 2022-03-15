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    Пиняев вызван в молодежную сборную России на мартовский сбор

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав на предстоящий учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт РФС.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо», Москва), Даниил Худяков («Локомотив», Москва);

    защитники: Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал», Екатеринбург), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Данил Степанов («Арсенал», Тула), Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Андрей Лангович (все — «Ростов»), Кирилл Боженов («Химки»)

    полузащитники: Наиль Умяров, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич (все — «Спартак», Москва), Кирилл Кравцов, Тимур Сулейманов (оба — «Нижний Новгород»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Максим Мухин (ЦСКА), Константин Марадишвили («Локомотив», Москва), Сергей Пиняев («Крылья Советов», Самара)

    нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).

    Сбор «молодежки» пройдет в Новогорске с 19 по 27 марта, в окончательном списке возможны изменения.

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