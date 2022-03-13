Слуцкий: «Рубин» не ограничится потерей Хакшабановича и Дрейера

Главный тренер «Рубина»рассказал о возможных изменениях в составе команды.

Ранее стало известно, что «Рубин» приостановил до лета 2022 года действие контрактов с полузащитниками Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем.

«Не думаю, что в нашей новой жизни это новости невероятные. Мой прогноз — это все не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера.

Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы ее объявим.

Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Уверен, это коснется или уже коснулось практически всех команд РПЛ», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке.