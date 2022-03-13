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    Слуцкий: «Рубин» не ограничится потерей Хакшабановича и Дрейера

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о возможных изменениях в составе команды.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Ранее стало известно, что «Рубин» приостановил до лета 2022 года действие контрактов с полузащитниками Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем.

    «Не думаю, что в нашей новой жизни это новости невероятные. Мой прогноз — это все не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера.

    Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы ее объявим.

    Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Уверен, это коснется или уже коснулось практически всех команд РПЛ», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

    Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке.

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