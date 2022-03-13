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    В афинском АЕКе подтвердили интерес к хавбеку «Краснодара» Крыховяку

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    Спортивный директор АЕКа Панайотис Коне подтвердил, что греческий клуб интересуется полузащитником «Краснодара» Гжегожем Крыховяком.

    Гжегож Крыховяк
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    Гжегож Крыховяк

    «Крыховяк может перейти в АЕК? Да, это правда. Нам действительно интересен польский полузащитник», — приводит слова Коне «Чемпионат».

    Ранее появилась информация, согласно которой Крыховяк будет выступать за АЕК до конца сезона-2021/2022, после чего вернётся в российскую команду.

    Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Кабелла и Классон уже покинули клуб.

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