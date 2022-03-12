РПЛ. «Динамо» разгромило «Арсенал», «Локо» играет с ЦСКА, «Зенит» в гостях у «Крыльев»

«Уфа» — «Нижний Новгород» 0:0
В матче 21-го тура чемпионата России «Уфа» на своем поле сыграла вничью с «Нижним Новгородом» — 0:0.
Уже в компенсированное время хозяева остались вдесятером — вторую желтую карточку получил полузащитник Дмитрий Кабутов.
«Нижний Новгород» остался на 11-м месте в турнирной таблице (23 очка), а «Уфа» — на 15-м (17).
В следующем туре «Нижний Новгород» примет 19 марта на своем поле «Спартак», «Уфа» через день сыграет дома против «Краснодара».
«Арсенал» — «Динамо» М 1:4
Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от московского «Динамо» (1:4) в матче 21-го тура чемпионата России.
Счет на 14-й минуте открыли гости. Гулиев под прессингом соперника покатил мяч назад, на Новосельцева, тот хотел сделать передачу на голкипера, но мяч перехватил Смолов, вышедший один на один с Коченковым и пробивший мимо него в сетку.
На 30-й минуте хозяева отыгрались. Промчался по правому флангу Давиташвили и выполнил передачу к штрафной на Деспотовича, который быстро обработал мяч и нашёл слева Эванса Кангву — а тот технично пробил в правый нижний угол под Шуниным.
На 46-й минуте «Динамо» вновь повело. Новосельцев прервал навес Шиманьски на Смолова из глубины поля, но головой отправил мяч прямо на Захаряна, который обработал его у линии штрафной и роскошным ударом положил в правый нижний угол ворот.
На 76-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Скопинцев набрал скорость на правом фланге и выполнил передачу на ход Захаряну, у которого Степанов пытался отобрать мяч в штрафной, но вместо мяча попал по ногам.
Даннил Фомин разбежался и просто сильно пробил по центру с небольшой подрезкой мяча, а Коченков, пытаясь угадать, заранее прыгнул в правый угол.
Окончательный счет уже в компенсированное время установил Константин Тюкавин. Заработал «Арсенал» штрафной на правом фланге, но воспользовался им ужасно. Шиманьски легко перехватил прострел Суханова у линии штрафной, прошёл немного вперёд и выполнил передачу на ход Тюкавину, который убежал от центра поля в штрафную и пробил в дальний угол, не сближаясь с Коченковым.
Бело-голубые подобрались к лидирующему «Зениту» на расстояние 2 очков, туляки остались на 12-м месте, имея в своем активе 20 очков.
В следующем туре «Арсенал» 19 марта сыграет в гостях с «Зенитом», «Динамо» через день примет «Ростов
«Локомотив» — ЦСКА
«Урал» — «Ахмат»
13 марта, 12:00 мск
«Химки» — «Сочи»
13 марта, 14:00 мск
«Крылья Советов» — «Зенит»
13 марта, 16:30 мск
«Спартак» М — «Краснодар»
13 марта, 19:00 мск