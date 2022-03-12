РПЛ. «Динамо» разгромило «Арсенал», «Локо» играет с ЦСКА, «Зенит» в гостях у «Крыльев»

С 12 по 14 марта проходят матчи 21-го тура Российской Премьер-лиги.

«Уфа» — «Нижний Новгород» 0:0

В матче 21-го тура чемпионата России «Уфа» на своем поле сыграла вничью с «Нижним Новгородом» — 0:0.

Уже в компенсированное время хозяева остались вдесятером — вторую желтую карточку получил полузащитник Дмитрий Кабутов.

РПЛ. 21-й тур «Уфа» (Уфа) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 0:0 «Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Йокич, Мрзляк (Ортис, 61), Тиагу Родригеш, Фищенко, Касинтура (Кабутов, 46), Кротов (Урунов, 70), Агаларов«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Юлдошев, Калинский, Ларсен (Горбунов, 46; Шарипов, 85), Кравцов, Стоцкий, Берковский (Милсон, 80), Эннин (Сулейманов, 64)Предупреждения: Тиагу Родригеш, 45, Кабутов, 67, Кравцов, 67, Юлдошев, 73, Журавлев, 82Удаление: Кабутов, 90

«Нижний Новгород» остался на 11-м месте в турнирной таблице (23 очка), а «Уфа» — на 15-м (17).

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Нижний Новгород» примет 19 марта на своем поле «Спартак», «Уфа» через день сыграет дома против «Краснодара».

«Арсенал» — «Динамо» М 1:4

Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от московского «Динамо» (1:4) в матче 21-го тура чемпионата России.

Счет на 14-й минуте открыли гости. Гулиев под прессингом соперника покатил мяч назад, на Новосельцева, тот хотел сделать передачу на голкипера, но мяч перехватил Смолов, вышедший один на один с Коченковым и пробивший мимо него в сетку.

На 30-й минуте хозяева отыгрались. Промчался по правому флангу Давиташвили и выполнил передачу к штрафной на Деспотовича, который быстро обработал мяч и нашёл слева Эванса Кангву — а тот технично пробил в правый нижний угол под Шуниным.

На 46-й минуте «Динамо» вновь повело. Новосельцев прервал навес Шиманьски на Смолова из глубины поля, но головой отправил мяч прямо на Захаряна, который обработал его у линии штрафной и роскошным ударом положил в правый нижний угол ворот.

На 76-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Скопинцев набрал скорость на правом фланге и выполнил передачу на ход Захаряну, у которого Степанов пытался отобрать мяч в штрафной, но вместо мяча попал по ногам.

Даннил Фомин разбежался и просто сильно пробил по центру с небольшой подрезкой мяча, а Коченков, пытаясь угадать, заранее прыгнул в правый угол.

Окончательный счет уже в компенсированное время установил Константин Тюкавин. Заработал «Арсенал» штрафной на правом фланге, но воспользовался им ужасно. Шиманьски легко перехватил прострел Суханова у линии штрафной, прошёл немного вперёд и выполнил передачу на ход Тюкавину, который убежал от центра поля в штрафную и пробил в дальний угол, не сближаясь с Коченковым.

РПЛ. 21-й тур «Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Москва) — 1:4 (1:1) Голы: Эв. Кангва, 30 — Смолов, 14; Захарян, 46; Фомин, 76; Тюкавин, 90+4«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Давиташвили (Суханов, 71), Эв. Кангва (Хабибов, 81), Костадинов, Гулиев (Луценко, 81), Кангва, Деспотович (Марков, 81)«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев (Н«Жи, 90), Фомин, Моро, Шиманьски, Макаров (Лаксальт, 66), Захарян (Лесовой, 90), Смолов (Тюкавин, 77)Предупреждения: Эв. Кангва, 8, Кангва, 19, Деспотович, 35, Костадинов, 37, Моро, 45

Бело-голубые подобрались к лидирующему «Зениту» на расстояние 2 очков, туляки остались на 12-м месте, имея в своем активе 20 очков.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Арсенал» 19 марта сыграет в гостях с «Зенитом», «Динамо» через день примет «Ростов

«Локомотив» — ЦСКА

«Урал» — «Ахмат»

13 марта, 12:00 мск

«Химки» — «Сочи»

13 марта, 14:00 мск

«Крылья Советов» — «Зенит»

13 марта, 16:30 мск

«Спартак» М — «Краснодар»

13 марта, 19:00 мск

«Рубин» — «Ростов»

14 марта, 19:00 мск