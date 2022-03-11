Газизов проиграл суд «Спартаку»

Генеральный директор «Уфы»не смог добиться в суде признания незаконным его увольнение из

Об этом сообщила представитель московского клуба Елена Чачуа.

«Суд вынес решение и отказал господину Газизову в удовлетворении всех его требований. Они были направлены на признание его увольнения незаконным и восстановление на работе в должности генерального директора футбольного клуба "Спартак".

Мы не знаем, будет ли господин Газизов обжаловать данное решение. Мы удовлетворены решением, считаем, что оно законное и правильное, другого и не ожидали», — приводит слова Газизова «Чемпионат».