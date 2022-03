«Монако» на своем официальном сайте опубликовал заявку на матч 1/8 Лиги Европы против португальской «Браги».

В списке на игру присутствует российский полузащитник Александр Головин.

Российский хавбек в текущем сезоне провел 16 матчей в Лиге 1, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.

📋✅ Our SQUAD for the match against @SCBragaOficial in #UEL! pic.twitter.com/l9tAb6Ld5Z