Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/8 финала.

В список претендентов вошли Роберт Левандовский («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Милан Шкриньяр («Интер») и Фернандиньо («Манчестер Сити»).

