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    В Швеции не согласны с решением ФИФА об автоматическом выходе Польши в финал стыков ЧМ-2022

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    Генеральный секретарь Шведского футбольного союза (SvFF) Хокан Шестранд считает, что сборная Польши не должна была автоматически пройти в финал стыков ЧМ-2022.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    «Мы думаем, что со спортивной точки зрения разумно и наиболее справедливо было бы, чтобы в полуфинале сборная Польши получила нового соперника. Мы понимаем, что для ФИФА это сложная задача, но тем не менее должен применяться принцип игры с равными условиями, то есть игра победа в двух матчах для выхода в финальную часть чемпионата мира», — приводит слова Шестранда официальный сайт SvFF.

    После дисквалификации сборной России поляки автоматически прошли в финал плей-офф квалификации ЧМ-2022, который состоится 29 марта.

    Соперником Польши станет победитель пары Швеция — Чехия.

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