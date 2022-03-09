В Швеции не согласны с решением ФИФА об автоматическом выходе Польши в финал стыков ЧМ-2022

Генеральный секретарь Шведского футбольного союза (SvFF)считает, что сборная Польши не должна была автоматически пройти в финал стыков ЧМ-2022.

«Мы думаем, что со спортивной точки зрения разумно и наиболее справедливо было бы, чтобы в полуфинале сборная Польши получила нового соперника. Мы понимаем, что для ФИФА это сложная задача, но тем не менее должен применяться принцип игры с равными условиями, то есть игра победа в двух матчах для выхода в финальную часть чемпионата мира», — приводит слова Шестранда официальный сайт SvFF.

После дисквалификации сборной России поляки автоматически прошли в финал плей-офф квалификации ЧМ-2022, который состоится 29 марта.

Соперником Польши станет победитель пары Швеция — Чехия.