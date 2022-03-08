Голкипер «Зальцбурга»: Наша задача — выйти в следующий раунд

Голкипер австрийского «Ред Булл Зальцбург»в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» прокомментировал возвращениев ворота немецкого клуба.

В «Баварии» надеются, что возвращение в ворота Нойера добавит команде уверенности. Капитан не играл около месяца после травмы колена, и мюнхенцам в этот период явно не хватало стабильности.

«Конечно, ты стараешься брать пример с таких игроков, но сейчас это не имеет значения. Мы на 100% сосредоточены. Наша задача — выйти в следующий раунд», — цитирует Кена пресс-служба УЕФА.

В первом матче команды сыграли вничью 1:1 — баварцы сравняли счет на последних минутах.