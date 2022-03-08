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    Голкипер «Зальцбурга»: Наша задача — выйти в следующий раунд

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    Голкипер австрийского «Ред Булл Зальцбург» Филипп Кен в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» прокомментировал возвращение Мануэля Нойера в ворота немецкого клуба.

    Филипп Кен
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    Филипп Кен

    В «Баварии» надеются, что возвращение в ворота Нойера добавит команде уверенности. Капитан не играл около месяца после травмы колена, и мюнхенцам в этот период явно не хватало стабильности.

    «Конечно, ты стараешься брать пример с таких игроков, но сейчас это не имеет значения. Мы на 100% сосредоточены. Наша задача — выйти в следующий раунд», — цитирует Кена пресс-служба УЕФА.

    В первом матче команды сыграли вничью 1:1 — баварцы сравняли счет на последних минутах.

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