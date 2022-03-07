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    «Зенит» уверенно обыграл «Урал»

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    «Зенит» на своём поле принимал «Урал» в рамках 20-го тура Российской Премьер-лиги. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счёт в игре на 51-й минуте открыл Данил Круговой. Клаудиньо навесил с углового, далеко выбить мяч защите «Уфы» не удалось, а успевший на подбор Круговой сильным ударом послал мяч со средней дистанции в правую девятку.

    На 67-й минуте Малком на подступах к штрафной получил мяч от Артёма Дзюбы, обработал его и пробил. Алексей Журавлёв подставил ногу, но получилось очень неудачно — попав в неё, мяч полетел по высокой дуге Александру Беленову за шиворот.

    «Зенит» набрал 44 очка в 20 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) — на предпоследнем, 15-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (39) и ЦСКА (36).

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