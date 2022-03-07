Газинский остался в запасе «Краснодара» на матч с «Уралом»

Юрий Газинский Фото: globallookpress.com
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин, Манелов.
Запасные: Городов, Агкацев, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Газинский, Якимов, Рейхмен, Кучугура, Попов.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичёв, Магомадов, Бикфалви, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов, Юшин.
Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Шмыков, Мосин, Шатов, Евсеев, Подберёзкин, Железнов, Агеев.
Матч «Краснодар» — «Урал» пройдет 7 марта, начало — в 14:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.