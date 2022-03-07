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    Выстоит ли обескровленный «Краснодар» против «Урала»?

    «Краснодар» — «Урал». Прогноз, ставки (к. 1.60) на футбол, РПЛ, 7 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Урал»
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    Игорь Шалимов
    Встреча 20-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Уралом» состоится 7 марта. Матч на «Краснодар Арене» начнется в 14:00 мск. «Краснодар» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Марта 2022 года
    Краснодар
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    •  Краснодар 14:00 Урал Урал
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    «Краснодар»

    Во время зимнего окна команду покинули свободными агентами защитники Спайич и Стоцкий, в аренду отправились хавбеки Вильена и Намли. Пришли (ненадолго) защитник Алонсо и форвард Бутхейм.

    Во время сборов кубанский клуб провел контрольные матчи с «Легией» (1:2), «Жилиной» (3:2), «Волеренгой» (1:0), «Хэккеном» (2:1), «Мальме» (2:0), «Сарпсборгом» (2:3) и «Ростовом» (2:2).

    Коэффициенты матча Краснодар — Урал

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
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    Матч 19-го тура «Быки» не сыграли из-за режиме ЧС на Кубани. А в последние дни команду покинули Классон, Кайо, Кабелла, Крыховяк, Кордоба, Рамирес, Вандерсон, Алонсо и Бутхейм.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 18 матчей РПЛ «Краснодар» с 29 очками на 6-м месте. Разница мячей 29-18. Под вопросом участие Газинского.

    «Урал»

    «Урал» зимой усилили полузащитники Шатов, Юшин и Цулукидзе. Ушли Годзюр, Кулаков, Адамов, Рыков, Йовичич, Панюков, Максименко, Ибрахимай.

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  • 01/03/2022

    • Во время сборов екатеринбуржцы сыграли с «Пюником» (1:1 и 4:2), «Родиной» (2:2), «Спартаком» (1:3), «Араратом» (1:2), «Дублин Сити» (6:0) и «Ригой» (2:1).

    В первом матче после возобновления чемпионата России уральцы потерпели поражение от «Нижнего Новгорода» (0:1), получив пенальти в свои ворота в концовке.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 19 матчей РПЛ «Урал» с 19 очками на 13-м месте. Разница мячей 12-19. Бикфалви забил 3 гола. Не сыграют Егорычев, Гогличидзе и Колесниченко.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Урала» — 3.05.

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    В первом круге «Краснодар» победил на выезде со счетом 3:0. В 5 очных встречах «Урал» трижды проиграл и лишь раз победил. В Краснодаре уральцы выиграли лишь один матч из последних 5, дважды сыграв вничью.

    На выезде «Урал» смотрится весьма неплохо, где не проиграл в 4 из 5 последних встреч в РПЛ (2 победы, 2 ничьи). Прогнозируем, что «Урал» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 2.10 и ТМ 2,5 за 1.90.

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    «Краснодар» — «Урал»: прогноз, ставка (1.60), статистика, коэффициенты матча 07.03.2022. Прогнозы на футбол. Выстоит ли обескровленный «Краснодар» против «Урала»?
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