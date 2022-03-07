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    Сторожук прокомментировал победу над «Уралом»

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Урала» (2:1).

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    Фрагмент матча

    «Первая игра дома, чувствовалось волнение перед болельщиками. Первый матч в таких сочетаниях плюс длительная пауза. Не хватало игрового тонуса, но я считаю, что мы закономерно победили. Могли еще забить. Чуть лучше стоило сыграть в моменте с пропущенным голом, но всех с победой. Готовимся к следующей игре», — сказал тренер.

    На вопрос, сильно ли повлиял отъезд легионеров, Сторожук ответил: «Как мы видим, сегодня ребята в стартовом составе показали максимальную самоотдачу. Остальные обсуждать некорректно, я воздержусь», сообщает «СЭ».

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