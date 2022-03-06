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    Почеттино: ПСЖ не заслуживал победы в игре с «Ниццей», но и поражения тоже

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    Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался после матча Лиги 1 с «Ниццей» (0:1).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Мы очень разочарованы, что не выиграли. Мы контролировали игру, но не забили, и когда игра получается открытой, ты можешь пропустить на последних минутах. Вот почему мы очень разочарованы результатом.

    Я думаю, что были положительные моменты, но есть и другие, которые нам нужно улучшить. Конечно, матч против "Реала" в Лиге чемпионов будет другим, нельзя сравнивать эти игры», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

    Парижане с 62 очками продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» набрала 49 очков и вышла на второе место.

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