Почеттино: ПСЖ не заслуживал победы в игре с «Ниццей», но и поражения тоже

Главный тренер ПСЖвысказался после матча Лиги 1 с «Ниццей» (0:1).

«Мы очень разочарованы, что не выиграли. Мы контролировали игру, но не забили, и когда игра получается открытой, ты можешь пропустить на последних минутах. Вот почему мы очень разочарованы результатом.

Я думаю, что были положительные моменты, но есть и другие, которые нам нужно улучшить. Конечно, матч против "Реала" в Лиге чемпионов будет другим, нельзя сравнивать эти игры», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

Парижане с 62 очками продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» набрала 49 очков и вышла на второе место.