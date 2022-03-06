«Сельта» — «Мальорка»: счет матча 4:3, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионатаодержала домашнюю победу надсо счетом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Яго Аспас, еще по голу забили Тьяго Гальярдо

и Денис Суарес.

За гостей отличились Джованни Гонсалес и Сальва Севилья. Еще раз мяч побывал в воротах «Сельты» в результате автогола Джозефа Айду.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Мальорка 4:3 Голы: 1:0 Thiago Galhardo (13'), 1:1 Giovanni Alessandro Gonzalez Apud (17'), 2:1 Денис Суарес (25'), 2:2 Джозеф Айду (автогол) (49'), 3:2 Яго Аспас (61'), 3:3 Сальва Севилья (пенальти) (87'), 4:3 Яго Аспас (пенальти) (90 + 7') Сельта: Matias Ezequiel Dituro, Уго Мальо, Джозеф Айду, Нестор Араухо, Хавьер Галан, Франсиско Пейнадо (Сантьяго Мина, 63'), Брайс Мендес, Денис Суарес, Франко Серви (Аугусто Солари, 74'), Яго Аспас, Thiago Galhardo (Ренато Тапиа, 63') Мальорка: Ведат Мурики, Дани Родригес (Родриго Батталья, 79'), Такэфуса Кубо, Джованни Гонсалес, Иддрису Баба (Анхель Родригес, 67'), Antonio Sanchez (Фернандо Ниньо, 79'), Коста Хауме, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Серхио Рико Предупреждения: Франсиско Пейнадо (6'), Ведат Мурики (66'), Ренато Тапиа (71'), Уго Мальо (78'), Антонио Райльо (80'), Брайс Мендес (82'), Уго Мальо (86 + 1'), Родриго Батталья (90 + 3'), (90 + 4')

«Сельта» с 35 очками идет десятой в турнирной таблице Примеры. У «Мальорки» 26 очков и 16-я позиция.