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    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: Cтартовые составы команд на матч

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    Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Кристал Пэлас» на матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Марсал, Хувер, Сес, Моутинью, Невеш, Каштелу, Хи Чан, Нету.

    Запасные: Радди, Айт Нури, Хонни, Дендонкер, Боли, Хименес, Тринкан, Силва, Таварес.

    «Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн, Шлупп, Куйяте, Галлахер, Олисе, Заха, Матета.

    Запасные: Батлэнд, Келли, Эзе, Хьюз, Миливоевич, Ридевальд, Айю, Бентеке, Эдуард.

    Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Дерек Итон. В роли резервного рефери выступит Крейг Поусон.

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