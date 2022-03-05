«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: Cтартовые составы команд на матч

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Марсал, Хувер, Сес, Моутинью, Невеш, Каштелу, Хи Чан, Нету.
Запасные: Радди, Айт Нури, Хонни, Дендонкер, Боли, Хименес, Тринкан, Силва, Таварес.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн, Шлупп, Куйяте, Галлахер, Олисе, Заха, Матета.
Запасные: Батлэнд, Келли, Эзе, Хьюз, Миливоевич, Ридевальд, Айю, Бентеке, Эдуард.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Дерек Итон. В роли резервного рефери выступит Крейг Поусон.