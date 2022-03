Маркиньос: Надеюсь, скоро продлим контракт с «ПСЖ»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Мрассказал о ходе переговоров с клубом о продлении контракта.

«Мы ведём переговоры с "ПСЖ" о продлении моего контракта. Надеюсь, это скоро произойдёт. "ПСЖ" — это моё будущее. Леонардо знает об этом. Всё складывается наилучшим образом, я уважаю клуб», — приводит слова Маркиньоса журналист Фабрицио Романо.

Marquinhos confirms: “We’re in talks with Paris Saint-Germain to extend my contract, I hope it will be fast”, he told RCM. 🇧🇷🇫🇷 #PSG

“Paris Saint-Germain is my future. Leonardo knows about it. Everything is progressing in the best way [contract talks], I respect the club”. pic.twitter.com/biPYWAE0ed