Всего один гол. Победная серия «Ливерпуля» продлена, разрыв с «Ман Сити» стал меньше

«Мерсисайдцам» хватило одного гола, чтобы продлить свою победную серию до 12 матчей. Пока что они сократили отставание от «Ман Сити» на 3 пункта, только «горожане» еще не сыграли свой матч в этом туре.

Ход матча

2' Трент Александер-Арнольд быстро разыграл штрафной и отдал точную длинную передачу на Мохаммеда Салаха, который вышел один на один с вратарем и не смог пробить мимо него.

4' Вирджил ван Дейк в куче игроков все-таки сумел пробить, но ему было крайне неудобно. Мяч ушел за лицевую.

6' Никола Влашич сделал передачу в штрафную соперника, однако оборона «Ливерпуля» отвела угрозу.

12' Луис Диас принял мяч в штрафной «Вест Хэма» и пробил, но тот застрял среди защитников. Очень быстро у «Ливерпуля» появился еще один шанс — Салах из пределов штрафной площади нанес удар в дальний правый угол. Мяч прошел рядом со штангой.

14' «Вест Хэм» ответил мощным ударом Майкла Антонио под перекладину. Алисон переправил мяч за лицевую.

18' Томаш Соучек оказался первым на подборе и нанес сильный удар низом. Вратарь «Ливерпуля» сделал сэйв.

21' — Diaz takes in a pass from Trent and drives forward before finding Robertson on the overlap. Lanzini gets back and defends the situation well.

[0-0]#LIVWHU pic.twitter.com/HG5ToR0Wwo — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2022

22' Еще один опасный момент у гостей. Антонио на этот раз бил в левый угол, но Алисон снова отбил удар.

27' Трент Александер-Арнольд подобрал мяч у линии штрафной и прострелил в район вратарской, откуда мяч в сетку отправил Садио Мане. Игрок в касание на грани офсайда сумел правильно подстроиться под пас. 1:0.

𝑺 𝑨 𝑫 𝑰 ⚽ pic.twitter.com/xYF7N6Zs1V — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2022

29' После гола арбитры рассматривали эпизод в VAR и подтвердили взятие ворот.

33' «Ливерпулю» дали возможность пробить штрафной. На ударную позицию вышел Трент. Правый защитник хорошо пробил с подкруткой, но мяч прошел над правой «девяткой».

38' Пожар в штрафной «Вест Хэма». Трент простреливал в центр вратарской, но мяч отскочил к Луису Диасу, который в падении пробил по воротам. Фабьянски отбил не совсем удачно и защитнику пришлось выбивать мяч с линий ворот.

39' Пабло Форналс вышел один на один с Алисоном. Игрок суме перекинуть вратаря, но мяч летел слабо и защитник выбил мяч. Вторым темпом удар Николы Влашича уже не принес никакой пользы.

44' Команды обменялись ударами. Сначала Майкл Антонио отправил мяч чуть мимо ворот, а затем Мо Салах пробил выше цели.

48' — Cresswell's ball upfield reaches Bowen after van Dijk's header. Robertson makes a wonderful recovery challenge to deny him.

[1-0]#LIVWHU pic.twitter.com/UMcqOaz4qD — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2022

53' Второй тайм начался для «Вест Хэма» с потери. Дэвид Мойес сделал вынужденную замену Джаррода Боуэна, который получил травму.

58' Наби Кейта нанес дальний, но не сильный удар.

64' Луис Диас был близок к цели, но мяч прошел совсем рядом со штангой.

67' Салах выполнил удар низом, Фабьянски пришлось нырять за мячом.

Almost! 😲

We almost level things up as Lanzini meets a ball from Soucek in the box, but he can only send his effort over the crossbar.

20 minutes to go. Keep pushing, lads!#LIVWHU 1-0 (69) pic.twitter.com/uH4ZjJvlsM — West Ham United (@WestHam) March 5, 2022

70' Мануэль Лансини упустил отличный шанс, пробив из вратарской выше ворот.

72' Защитник «Вест Хэма» бросился под мяч после удара Садио Мане.

75' Диас вышел на ударную позицию на углу штрафной, но пробил чуть неточно.

80' Антонио оказался на ударной позиции перед воротами «Ливерпуля», но на пути мяча встал защитник.

88' В последние минуты «Вест Хэм» был более активен в атаке, но все передвижения впереди не приносили нужного результата.

90' Арбитр добавил 5 минут к основному времени матча.

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90+2' Садио Мане не сумел переиграть вратаря с ближней дистанции.

90+5' Диогу Жота пробил выше ворот после прохода оппонента.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Вест Хэм 1:0 Гол: 1:0 Садио Мане (27') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Наби Кейта (Джеймс Милнер, 90'), Мохамед Салах (Диогу Жота, 79'), Садио Мане, Луис Диас (Кёртис Джонс, 90') Вест Хэм: Майкл Антонио, Пабло Форнальс (Daniel Chesters, 90'), Никола Влашич (Марк Ноубл, 61'), Мануэль Лансини, Томаш Соучек, Джаррод Боуэн (Саид Бенрахма, 53'), Аарон Крессвел, Курт Зума, Крэйг Доусон, Бенджамин Джонсон, Лукаш Фабиански Предупреждения: Крэйг Доусон (31'), Диогу Жота (89'), Садио Мане (90 + 4')

90+7' Финальный свисток. Победа «Ливерпуля» со счетом 1:0.

Турнирная таблица

«Ливерпуль» набрал 63 очка в 27 матчах турнира и сократил отставание от «Ман Сити» на 3 пункта. «Мерсисайдцы» на данный момент идут вторыми с уверенной форой над «Челси».

В следующем туре «красные» сыграют на выезде с «Брайтоном». Матч состоится 12 марта.

«Вест Хэм» остается пятым несмотря на поражение. У него 45 очков. От зоны Лиги чемпионов гостей отделяет 2 пункта.

Календарь и таблица АПЛ

13 марта команда Дэвида Мойеса примет у себя «Астон Виллу».

Прямая речь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

— Не знаю, запомним ли мы эту игру как одну из важных. Мы знаем, что «Вест Хэм» хорош в разных аспектах. В первом тайме мы лишали их таких ситуаций, но после перерыва игра стала более открытой.

Так что я доволен результатом. Знаю, что мы можем играть значительно лучше, но мы победили сильного соперника. Они неслучайно так высоко в таблице и рвутся в Европу.