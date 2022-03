Всего один гол. Победная серия «Ливерпуля» продлена, разрыв с «Ман Сити» стал меньше

2' Трент Александер-Арнольд быстро разыграл штрафной и отдал точную длинную передачу на Мохаммеда Салаха, который вышел один на один с вратарем и не смог пробить мимо него.

4' Вирджил ван Дейк в куче игроков все-таки сумел пробить, но ему было крайне неудобно. Мяч ушел за лицевую.

6' Никола Влашич сделал передачу в штрафную соперника, однако оборона «Ливерпуля» отвела угрозу.

12' Луис Диас принял мяч в штрафной «Вест Хэма» и пробил, но тот застрял среди защитников. Очень быстро у «Ливерпуля» появился еще один шанс — Салах из пределов штрафной площади нанес удар в дальний правый угол. Мяч прошел рядом со штангой.

14' «Вест Хэм» ответил мощным ударом Майкла Антонио под перекладину. Алисон переправил мяч за лицевую.

18' Томаш Соучек оказался первым на подборе и нанес сильный удар низом. Вратарь «Ливерпуля» сделал сэйв.

21' — Diaz takes in a pass from Trent and drives forward before finding Robertson on the overlap. Lanzini gets back and defends the situation well. [0-0] #LIVWHU pic.twitter.com/HG5ToR0Wwo

22' Еще один опасный момент у гостей. Антонио на этот раз бил в левый угол, но Алисон снова отбил удар.

27' Трент Александер-Арнольд подобрал мяч у линии штрафной и прострелил в район вратарской, откуда мяч в сетку отправил Садио Мане. Игрок в касание на грани офсайда сумел правильно подстроиться под пас. 1:0.

29' После гола арбитры рассматривали эпизод в VAR и подтвердили взятие ворот.

33' «Ливерпулю» дали возможность пробить штрафной. На ударную позицию вышел Трент. Правый защитник хорошо пробил с подкруткой, но мяч прошел над правой «девяткой».

38' Пожар в штрафной «Вест Хэма». Трент простреливал в центр вратарской, но мяч отскочил к Луису Диасу, который в падении пробил по воротам. Фабьянски отбил не совсем удачно и защитнику пришлось выбивать мяч с линий ворот.

39' Пабло Форналс вышел один на один с Алисоном. Игрок суме перекинуть вратаря, но мяч летел слабо и защитник выбил мяч. Вторым темпом удар Николы Влашича уже не принес никакой пользы.

44' Команды обменялись ударами. Сначала Майкл Антонио отправил мяч чуть мимо ворот, а затем Мо Салах пробил выше цели.

53' Второй тайм начался для «Вест Хэма» с потери. Дэвид Мойес сделал вынужденную замену Джаррода Боуэна, который получил травму.

58' Наби Кейта нанес дальний, но не сильный удар.

64' Луис Диас был близок к цели, но мяч прошел совсем рядом со штангой.

67' Салах выполнил удар низом, Фабьянски пришлось нырять за мячом.

Almost! 😲

We almost level things up as Lanzini meets a ball from Soucek in the box, but he can only send his effort over the crossbar.

20 minutes to go. Keep pushing, lads!#LIVWHU 1-0 (69) pic.twitter.com/uH4ZjJvlsM