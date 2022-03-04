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    Пеллегрини высказался о выходе «Бетиса» в финал Кубка Испании

    Футбол Футбол Испании Кубок Испании Бетис Райо Вальекано
    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал выход команды в финал Кубка Испании.

    Мануэль Пеллегрини
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    Мануэль Пеллегрини

    В ответном полуфинальном матче Кубка Испании севильцы на своем поле сыграли вничью с «Райо Вальекано» — 1:1. Первая игра завершилась победой «Бетиса» со счетом 2:1.

    «Очень рад сегодняшнему результату, рад за болельщиков, они это заслужили. 17 лет без финала — это слишком долго для таких горячих фанатов. Выход в финал — это достижение, которое также позволяет нам сыграть в Суперкубке. Постараемся выиграть финал.

    Мы могли вылететь, но проявилась зрелость команды, которая продолжает расти. Благодаря ротации и хорошей игре "Бетис" остается в трех турнирах. При счете 0:1 команда не отчаивалась и ждала гола. Мы научились играть, не держа счет в голове.

    Надеюсь, к воскресенью команда успеет восстановиться и продолжит великолепный сезон, в конце которого мы выиграем титул, потому что 17 лет без трофеев — это слишком долгий срок», — цитирует Пеллегрини Mundo Deportivo.

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