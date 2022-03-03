Тухель высказался о решении Абрамовича продать «Челси»

Главный тренер «Челси»после победы над «Лутон Таун» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии прокомментировал решение Романа Абрамовича продать клуб.

«Пока рано говорить, потому что я могу думать только о "Челси" с Романом Абрамовичем. Так что мне очень тяжело. Пока еще не пришло в голову, что это прекратится. Конечно, это серьезное изменение.

Мы не говорили об этом перед матчем. У игроков есть подключение к Интернету, они смотрят телевизор, поэтому, конечно, они знали, они получают сообщения. Но все же мы сосредоточились при подготовке только на спорте», — приводит слова Тухеля Daily Mail.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.