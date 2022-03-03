СМИ: Холанд определился с новым клубом. Норвежец хочет покинуть «Боруссию» этим летом

Нападающий дортмундской «Боруссии»решил перейти в мадридский, сообщает AS.

По данным источника, норвежец рассчитывает стать игроком «Реала» уже этим летом, а не в 2023 году.

Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за 20 млн евро.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трех матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола.

Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 150 млн. евро.