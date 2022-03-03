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    СМИ: Холанд определился с новым клубом. Норвежец хочет покинуть «Боруссию» этим летом

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    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд решил перейти в мадридский «Реал», сообщает AS.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    По данным источника, норвежец рассчитывает стать игроком «Реала» уже этим летом, а не в 2023 году.

    Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за 20 млн евро.

  • СМИ: «Реал» договорился с Холандом о переходе
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    • В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трех матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола.

    Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 150 млн. евро.

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