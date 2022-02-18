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    СМИ: «Реал» договорился с Холандом о переходе

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    Мадридский «Реал» достиг предварительной договоренности с форвардом Эрлингом Холандом о переходе, сообщает Diario Sport.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    Договоренность была достигнута в Монако, где состоялась встреча между представителями клуба и форварда «Боруссии»: Рафаэлом Пиментой — бразильским юристом и правой рукой агента Мино Райолы — и отцом футболиста.

    Такая договоренность блокирует все переговоры с другими клубами. При этом трансфер будет зависеть от желания игрока.

    Эрлинг может покинуть стан «шмелей» по собственному желанию. Однако если он захочет сменить команду этим летом, то единственным вариантом для его перехода будет мадридский «Реал», который будет обязан подписать его.

    Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за 20 млн евро.

    В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола.

    Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 150 млн. евро.

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