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    Дюпин: Игроки «Ротора» были очень мотивированные

    Футбол Рубин Кубок России Футбол России Ротор
    Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал победу своей команды над «Ротором» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

    Юрий Дюпин
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    Юрий Дюпин

    «Мы после первого тайма зашли на перерыв и решили, что нужно еще больше добавить и собраться. Во втором тайме еще чуть прибавили и после второго гола успокоились и контролировали концовку», — цитирует Дюпина ТАСС.

    Вратарь «Рубина» также прокомментировал тот факт, что оба гола казанцы забили, реализовав пенальти.

    «Эти пенальти тоже нужно создать, добежать до ворот соперника и заставить ошибиться. В целом успешная игра, тяжелая была.

    Игроки "Ротора" были очень мотивированные, мы разбирали их и ждали, что они будут цепляться до последнего и стараться навязать борьбу, максимально мобильно сыграть, у них это получилось», — отметил игрок.

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