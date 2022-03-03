Дюпин: Игроки «Ротора» были очень мотивированные

Голкипер «Рубина»прокомментировал победу своей команды над «Ротором» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Мы после первого тайма зашли на перерыв и решили, что нужно еще больше добавить и собраться. Во втором тайме еще чуть прибавили и после второго гола успокоились и контролировали концовку», — цитирует Дюпина ТАСС.

Вратарь «Рубина» также прокомментировал тот факт, что оба гола казанцы забили, реализовав пенальти.

«Эти пенальти тоже нужно создать, добежать до ворот соперника и заставить ошибиться. В целом успешная игра, тяжелая была.

Игроки "Ротора" были очень мотивированные, мы разбирали их и ждали, что они будут цепляться до последнего и стараться навязать борьбу, максимально мобильно сыграть, у них это получилось», — отметил игрок.