Дюпин: Игроки «Ротора» были очень мотивированные

Юрий Дюпин Фото: globallookpress.com
«Мы после первого тайма зашли на перерыв и решили, что нужно еще больше добавить и собраться. Во втором тайме еще чуть прибавили и после второго гола успокоились и контролировали концовку», — цитирует Дюпина ТАСС.
Вратарь «Рубина» также прокомментировал тот факт, что оба гола казанцы забили, реализовав пенальти.
«Эти пенальти тоже нужно создать, добежать до ворот соперника и заставить ошибиться. В целом успешная игра, тяжелая была.
Игроки "Ротора" были очень мотивированные, мы разбирали их и ждали, что они будут цепляться до последнего и стараться навязать борьбу, максимально мобильно сыграть, у них это получилось», — отметил игрок.