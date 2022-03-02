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    «Спартак» разгромил «Кубань» в Кубке России, у Джикии — автогол

    «Спартак» — «Кубань»: счет матча 6:1, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Спартак Кубань
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Кубанью» (6:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

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    В составе победителей хет-трик оформил Шамар Николсон, дубль записал на свой счет Квинси Промес, еще один мяч забил Джордан Ларссон.

    Гости «размочили» счет благодаря автоголу Георгия Джикии.

    Кубок России. 1/8 финала
    Голы: Промес, 6 (1:0). Промес, 17 (2:0). Николсон, 20 (3:0). Джикия, 55 — в свои ворота (3:1). Николсон, 62 (4:1). Ларссон, 83 (5:1). Николсон, 86 (6:1)«Спартак»: Максименко, Айртон, Бакаев (Игнатов, 69), Кофрие, Джикия (Чернов, 78), Хлусевич, Литвинов, Мартинс (Денисов, 84), Николсон, Промес (Ларссон, 70), Умяров (Пруцев, 78)«Кубань»: Нестеренко, Алейников (Кулишев, 71), Большаков, Гурфов (Безденежных, 70), Хомуха, Лаук (Маркин, 82), Петров, Сапета, Сидоров (Vadim Karev, 81), Ведерников (Рыбин, 24), ЭдиевПредупреждения: Хлусевич, 47’ — Сидоров, 37’. Эдиев, 61’. Сапета, 89’

    «Спартак» вышел в четвертьфинал турнира. Ранее в эту стадию пробились ЦСКА, «Динамо» и «Алания»..Stat1Match «Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар) — 6:1 (3:0)

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