«Фиорентина» призвала болельщиков отказаться от проявлений агрессии на матче с «Ювентусом»

Футбольный клуб «Фиорентина» обратился с просьбой к болельщикам воздержаться от проявлений агрессии во время ближайшего матча с «Ювентусом».

Эта игра станет первой против своего бывшего клуба для Душана Влаховича, который зимой переехал из флорентийского клуба в Турин. Также на поле возможно появление россиянина Александра Кокорина.

«Мы просим болельщиков поддерживать команду со страстью, от всего сердца, чтобы команда чувствовала вашу любовь все 90 минут. Откажитесь от расистских и дискриминационных кричалок, они не имеют ничего общего с нашей культурой и историей», — говорится в заявлении клуба из Флоренции.

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Фиорентина» в среду, 2 марта примет на своем поле туринский «Ювентус».