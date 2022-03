Лапорта: «Барселона» надеется, что Дембеле в конце сезона пересмотрит своё решение

Президент «Барселоны»высказался о нападающем команды, чей контракт с клубом истекает в конце сезона.

Функционер надеется, что французский футболист, отказавшийся продлевать соглашение с командой, пересмотрит своё решение.

«Усман Дембеле знает о нашем предложении, и мы всегда хотели, чтобы он остался. Мы надеемся, что в конце сезона он пересмотрит своё решение», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Barça president Joan Laporta tells Cadena Ser: “Ousmane Dembélé knows our proposal and we always wanted him to stay”. 🔵🔴 #FCB

“We hope that at the end of the season he will reconsider his decision”, he said. pic.twitter.com/B87LAlr5Vp