«Шальке» расторг контракт с «Газпромом»

Немецкийна официальном сайте объявил о досрочном расторжении контракта со своим спонсором — российской транснациональной энергетической компанией

«Совет директоров ФК "Шальке 04" с одобрения наблюдательного совета принял решение о досрочном прекращении партнёрства с "Газпромом". Исполнительный совет и наблюдательный совет ведут переговоры с представителями текущего главного спонсора, и дополнительная информация будет объявлена ​​в установленном порядке», — сказано в заявлении клуба.

«Газпром» был спонсором немецкой команды с 2007 года. Благодаря установлению партнёрских отношений логотип «Газпрома» находился на лицевой стороне спортивной формы клуба. Ранее «Шальке» объявил о том, что уберёт логотип компании со своей формы.