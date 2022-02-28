Сарри прокомментировал поражение от «Наполи»

Главный тренер «Лацио»прокомментировал поражение от «Наполи» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

«Мы показали хорошую игру, доминировали в первом тайме. Во втором тайме мы немного сдали и поплатились за это, пропустив в самой концовке матча. Однако, если три месяца назад все думали, что "Наполи" нам не по зубам, то сегодня у нас были отличные шансы — у нас было больше голевых моментов.

Нужно научиться читать игру, чтобы добиваться результата. Это вопрос деталей, потому что сегодня мы играли хорошо и не заслужили поражения», — приводит слова Сарри Football Italia.

«Наполи» занимает первое место в таблице Серии А — 57 очков, «Лацио» — седьмое и 43 очка.