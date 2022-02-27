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    В РФС отреагировали на отказ Польши и Швеции играть с Россией в стыках ЧМ-2022

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    Вице-президент РФС Денис Соловьев отреагировал на отказ сборных Польши и Швеции проводить матчи с Россией в стыковом турнире за право выступить на чемпионате мира 2022 года.

    Денис Соловьев
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    Денис Соловьев

    «На сегодняшний момент никакой официальной позиции ФИФА нет, помимо заявления от 24 февраля. Все остальное — гадание на кофейной гуще.

    Я исхожу из того, что есть регламент, если кто-то хочет отказаться, в соответствии с ним должно быть засчитано техническое поражение. Если шведы тоже откажутся, и регламент будет соблюден, значит мы выйдем на чемпионат мира так.

    Кто сейчас может сказать, какие есть риски, не хочу даже оценивать их. Если бы был понятный алгоритм принятия тех или иных решений, его можно было бы просчитать и понять, какой ответ будет на выходе.

    Сегодня вообще ничего не понятно, поэтому я предлагаю не заниматься домыслами и не фантазировать. Есть регламент, есть официальная позиция тех или иных организаций, которые за это отвечают», — цитирует Соловьева ТАСС.

    Полуфиналы стыкового турнира плей-офф за выход на ЧМ-2022 между сборными России и Польши, а также командами Чехии и Швеции должны пройти 24 марта.

    Победители пар встретятся в финале 29-го марта. У России оба матча были запланированы в Москве.

    Ранее от матча против России отказалась сперва сборная Польши, затем тоже самое сделала команда Швеции. Это связано с ситуацией в Украине.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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