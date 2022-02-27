«Севилья» — «Бетис»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе победителей Иван Ракитич реализовал пенальти на 24-й минуте, а Мунир Эль-Хаддади на 40-й минуте удвоил преимущество хозяев.
Гости ответили голом Серхио Каналеса в компенсированное время.
Футбол. Испания. Примера
Севилья — Бетис 2:1
Голы: 1:0 Иван Ракитич (пенальти) (24'), 2:0 Мунир Эль-Хаддади (41'), 2:1 Серхио Каналес (90 + 4') Севилья: Яссин Буну, Хесус Навас, Фернандо, Диего Карлос (Неманья Гудель, 46'), Маркос Акунья (Людвиг Аугустинсон, 81'), Жоан Жордан (Оливер Торрес, 76'), Томас Делейни, Иван Ракитич, Хесус Корона, Юссеф Эн-Несири (Рафаэль Мир Висенте, 82'), Алехандро Гомес (Мунир Эль-Хаддади, 30') Бетис: Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 70'), Кристиан Тельо, Набиль Фекир (Хоакин, 46'), Серхио Каналес, Вилльям Карвалью, Родригес Гидо (Поль Акуоку, 77'), Алекс Морено, Виктор Руис, Марк Бартра, Эктор Бельерин, Клаудио Браво Предупреждения: Жоан Жордан (13'), Маркос Акунья (28'), Яссин Буну (67'), (75'), Айтор Руйбаль (77'), Людвиг Аугустинсон (87'), Мунир Эль-Хаддади (90 + 3'), Фернандо (90 + 5')
После этой игры «Севилья» занимает 2-е место в таблице Ла Лиги — 54 очка, «Бетис» идет следом с 46 очками.